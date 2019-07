Horários do Funchal informa que chegou ao fim as negociações com o STRAMM

O Grupo empresarial da Horários do Funchal, informa que chegou ao fim das negociações com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM), tendo-se atingido um acordo que se considera satisfatório para ambas as partes e que dá garantia de melhores condições salariais aos colaboradores do Grupo, dignificando assim, e sem excepção, todas categorias profissionais do Grupo HF.

Por prezar a paz e a estabilidade social, e porque queremos servir melhor a nossa população, o Grupo HF, além do acordo ora conseguido, irá cumprir os seus outros compromissos tais como o plano de investimento e a renovação da frota ao longo dos próximos anos, devolvendo assim, as melhores condições de conforto e segurança aos colaboradores, fundamentalmente, motoristas e aos passageiros que viajam connosco.

Mais informamos que com este acordo foi desconvidada a greve que havia sido já noticiada entre os dias 25 a 30 de julho.