No passado mês de Dezembro, a Horários do Funchal, juntamente com o apoio da MEO, lançou um passatempo, denominado ‘Este Ano Vamos Juntos’, com o objectivo de promover a utilização do transporte público na Noite do Mercado 2019.

Para se habilitarem ao prémio, um telemóvel Samsung S10 Plus, era condição a aquisição do bilhete especial de ida e volta, com o custo promocional de dois euros, e o preenchimento dos dados solicitados no microsite do evento, juntamente com uma frase original e criativa alusiva à empresa e ao evento.

Assim, a grande vencedora do passatempo foi Ana Carolina Luís Lagos, com a frase: “Os Horários do Funchal são uma empresa brutal, sempre pontual e ninguém leva a mal, nesta Noite do Mercado até cantei o fado, e no meio de tanto bailado vi pessoal amado”.

A entrega do prémio ocorreu esta manhã pelas 10h30, na loja de atendimento ao público da HF no Centro Comercial do Anadia.

Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alejandro Gonçalves, salientou que “o número de títulos de transporte público vendidos para este evento cresceu cerca de 70% em relação ao ano passado, o que indica que os madeirenses estão cada vez mais sensibilizados relativamente ao uso do transporte público”.

Por seu turno, Jorge Sequeira, representante da MEO na Região Autónoma da Madeira, agradeceu o convite para ser parceiro neste evento e salientou “a importância das iniciativas da Horários do Funchal na defesa do ambiente e promoção do transporte público”, manifestando ainda o interesse da sua empresa para futuras parcerias.