Horários do Funchal com 129 autocarros eléctricos até 2022

A remodelação da frota da Horários do Funchal faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. A empresa prepara-se para dar primazia a veículos amigos do ambiente e, por isso, até 2022 deverá contar com 129 autocarros eléctricos. Presentemente a idade média das viaturas em serviço é superior a 20 anos. O Governo vai canalizar 7,3 milhões de euros para a empresa. Saiba mais pormenores na página 5.

Na nossa primeira página chamamos a sua atenção para as notícias das páginas 15 e 16. Registaram-se mais crimes violentos na Região. A criminalidade violenta e grave, em 2018, teve o pior registo dos últimos cinco anos. No que diz respeito à Justiça, saiba que o tribunal condenou traficantes de droga da Nazaré, mas apenas os cabecilhas vão presos.

Olhando agora para o desporto, conheça na página 18 os ‘amigos de longa data’ que se preparam para medir forças já no próximo domingo. O derbi promete mexer com muitos corações na Região. Petit e Costinha defrontam-se, pela primeira vez, enquanto treinadores, num jogo com carácter solidário para com Moçambique.

Por fim, no que diz respeito às festas, lançamos o olhar a São Vicente. Emanuel será um dos artistas a subir a palco. Leia a página 31 e saiba em que data vai ouvir ao vivo o ‘Pimba, pimba’.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

