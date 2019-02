Henrique Afonso ruma às Caraíbas e vai percorrer cerca de 2.200 milhas náuticas

O ‘pirata’ mais famoso da Madeira partiu esta manhã da ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, pelas 8 horas locais (7 horas na Madeira), e já está a navegar rumo ao Caribe, onde espera atracar na ilha de Santa Lucia. Serão cerca de 2.200 milhas náuticas que Henrique Afonso vai percorrer até chegar ao continente americano.

O madeirense não consegue de momento precisar quantos dias levará a percorrer esta distância, pedindo ao nosso matutino para pegar na calculadora. “Se fizer aproximadamente cinco milhas por hora farei 120 por dia. É claro que se o vento for bom chegarei rápido”, avançou Henrique Afonso, que estabeleceu contacto via telefone com o DIÁRIO já em alto mar.

Ora, fazendo as contas, e na melhor das hipóteses, o velejador vai estar 18 dias a navegar completamente sozinho nesta travessia em pleno Oceano Atlântico.

Pode seguir a viagem do veleiro ‘Sofia do Mar’ através do Facebook de Henrique Afonso.