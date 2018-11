O helicóptero realizou 47 missões e 506 descargas. Além disso, efectuou mais de 71 horas de voo, 53 horas das quais no teatro de operações.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados estatísticos do POCIF 2018, que está a decorrer nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, José Dias, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, disse estar satisfeito e radiante pelos resultados.

O POCIF 2018 custou 336,645 euros, sendo praticamente o dobro em relação a 2017.