$!Há 61 anos, a mulher do ditador espanhol, Franco, visitou a Madeira

A mulher de Francisco Franco, o ditador que governou Espanha entre 1936 e 1975, Carmen Franco visitou a Madeira, em Março de 1958. No segundo dia da sua passagem pela Madeira, a primeira página do DIÁRIO dava conta das diversas homenagens que recebera da população madeirense.

O segundo dia da passagem pela Madeira começou cedo, pelas 9 horas, Carmen Franco e a sua comitiva assistiram a missa celebrada na Sé.

“Quer à entrada, quer à saída do templo, os ilustres visitantes foram lavo da simpatia de todos os que se encontravam nas imediações do vetusto templo”, relatava o DIÁRIO da época.

Uma oferta da Câmara Municipal do Funchal

A ‘arte’ de bem receber do povo madeirenses foi uma constante na visita da mulher do ditador espanhol à Madeira. O DIÁRIO noticiava um desses exemplos, contando assim que o presidente da Câmara Municipal do Funchal, António Bettencourt Sardinha, em funções na época, deslocou-se ao Reid´s Hotel para oferecer a Carmen Franco um retrato do seu esposo, Francisco Franco, executado em tapeçaria ‘Globlan’, fruto da indústria regional.

“A esposa do Chefe de Estado espanhol agradeceu, sensibilizada, aos representantes da cidade, a amável oferta”, explicava o DIÁRIO.

A entrada de condecorações espanholas às Autoridades Superiores do Distrito

A visita de Carmen Franco à Região ficou ainda marcada pela entrega das imposições de condecorações espanholas a personalidades madeirenses. Evento que se realizou no Palácio de São Lourenço e que distinguiu diversas figuras ilustres pertencentes às Autoridades Superiores do Distrito.