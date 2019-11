Há 40 anos greve na Eléctrica ameaçava colocação das luzes de Natal

Numa altura em que ainda decorrem os preparativos para serem ligadas as luzes da Festa madeirense no Funchal, momento sempre muito aguardado, recuperamos uma edição de há 40 anos, mais precisamente neste mesmo dia em 1979, ainda que não fosse a principal notícia da edição do DIÁRIO não deixou de estar na primeira página uma ameaça de greve que colocava em risco as iluminações de Natal.

Na altura os trabalhadores da ‘Casa da Luz’ ameaçavam entrar em greve e isso colocaria em causa as iluminações natalícias. Isto porque, na altura e como agora, a Empresa de Electricidade da Madeira tinha uma responsabilidade enorme na continuidade e reforço da capacidade de fornecimento para as luzes da Festa.

A greve estava prevista para iniciar no dia 15 de Dezembro, decisão dos trabalhadores dois dias antes após um mês e meio de negociações do Contrato Colectivo de Trabalho sem avanços, mas inclusive o fornecimento geral de energia eléctrica. No caso das iluminações de Natal seriam inauguradas uma semana antes (8 de Dezembro) do início da greve.

Esta nem foi a notícia principal da altura, período em que se estava em plena campanha eleitoral, que se realizaria a 2 de Dezembro, dava-se destaque à visita do Papa ‘peregrino’, João Paulo II, à Turquia, um dos maiores estados muçulmanos na fronteira entre a Europa e o Médio Oriente, naquele que era apenas o início do seu segundo de mais de 26 anos de pontificado. Muitas outras notícias marcavam essa edição que pode ler na íntegra no link em baixo.