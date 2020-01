Há 22 anos, Madeira pedia dois operadores na linha aérea Funchal-Lisboa

Em 1998, a Madeira pedia a Lisboa a introdução de dois operadores na linha aérea entre o Funchal e o Continente português.

Na edição de 20 de Janeiro de 1998, o DIÁRIO dava conta que a Região gostaria de atrair mais do que um operador aéreo. Isso mesmo seria transmitido ao secretário de Estado dos Transportes, Pereira de Gouveia na primeira reunião com vista à revisão do concurso público para as ligações aéreas continente/Regiões Autónomas.

A entrada de mais operadores para a linha aérea da Madeira contava com um obstáculo: as reservas do Ministério das Finanças perante a indispensável política de indemnizações às companhias.