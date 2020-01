Há 20 anos, Sérgio Marques estava no Parlamento Europeu e tinha “saudades” dos debates parlamentares mais animados

A adaptação à “política da reunião” que vigorava no Parlamento Europeu, era o objectivo de Sérgio Marques que tinha passado da Assembleia Legislativa para Estrasburgo. O actual deputado à Assembleia da República reconhecia as diferenças entre os parlamentos, mas assumia que tinha “saudades” dos debates políticos mais intensos do parlamento madeirense.

Na mesma edição, Luís Amado, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, deixava claro que não se envolveria nas disputas internas do PS-Madeira.