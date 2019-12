Há 20 anos, queda de avião da SATA, na Ilha de São Jorge dominava as notícias nacionais

Foi a 11 de Dezembro de 1999 que um avião da SATA se despenhou na ilha de São Jorge. A tragédia fazia a manchete da edição do DIÁRIO do dia seguinte e era o destaque em toda a imprensa nacional.

O avião da companhia área açoriana tinha partido da ilha de São Miguel, com destino ao Faial e embateu numa montanha. Os 31 passageiros e quatro tripulantes morreram no acidente.

As más condições meteorológicas terão sido a razão para a tragédia, como constatava o jornalista do DIÁRIO que se encontrava nos Açores para a cobertura do congresso do Partido Socialista que acabaria por ser suspenso.

Nos dias seguintes foram realizadas operações para resgate dos corpos das vítimas, muito dificultadas pelo mau tempo e visibilidade quase nula.