Há 20 anos, a Madeira preparava-se para um Fim de Ano com menos procura turística do que o esperado

A ‘febre do milénio’, na passagem de 1999 para 2000, com uma inflação de preços astronómica, terá sido o motivo para que, há 22 anos, as perspectivas de ocupação hoteleira, na Madeira, fossem fracas. Hotéis a 50%, viagens as preços elevados e muita oferta em destinos concorrentes, faziam prever um Fim de Ano pouco animado para o turismo madeirenses, à semelhança do que aconteceria ao nível nacional. O resultado final não foi tão mau como o previsto, mas o que poderia ter sido uma operação muito lucrativa acabaria por não ter números tão interessantes.

A edição do DIÁRIO de há 20 anos também destacava a tragédia na Venezuela. As inundações no Estado de Vargas devastaram áreas enormes, mataram muitos milhares de pessoas. Quase duas semanas depois da tragédia, ainda havia 386 madeirenses por localizar.