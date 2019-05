Grupo Pestana projecta mais um hotel em Câmara de Lobos

O Grupo Pestana está a projectar mais um hotel em Câmara de Lobos e já entregou proposta formal à autarquia, para reabilitar o edifício Torre Bela, localizado no ‘coração’ da cidade. A decisão do município será tomada amanhã. Este é o assunto que faz manchete na edição desta quarta-feira no DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto de capa ilustra a 3.ª sessão das Conferências Inovação e Futuro, que decorreu ontem no Centro de Congressos: “Políticos deviam ter carta de condução sobre o futuro” é o título que acompanha a imagem. Saiba que a importância da genética, a ‘Internet das Coisas’ e os grandes desafios tecnológicos foram conceitos que estiveram em destaque.

“Cafôfo apresenta candidatura domingo” é outro dos títulos da capa. Saiba que o ainda presidente da CMF fará declaração de despedida aos funchalenses amanhã. Além disso, o pedido de licença sem vencimento já está na Secretaria da Educação.

O Desporto Escolar está também na capa de hoje, cuja cerimónia de abertura cativou milhares nos Barreiros. Ainda na área desportiva poderá ler que Fernando Santos convocou cinco jogadores com ligações à Região.

Finalmente, o DIÁRIO revela que o grupo HMB actua no ‘São João’ do Porto Santo e que a dupla Kevu animará o ‘São João’ na Calheta.

