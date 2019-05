Grupo AFA vai receber 1,6 milhões para reabilitar cais da Ribeira Brava

A APRAM contratou duas empresas do grupo AFA para realizarem a reabilitação do cais da Ribeira Brava. A Favias e a Construtora do Tâmega Madeira apresentaram-se em consórcio ao ‘Concurso limitado por prévia qualificação’ desigando ‘Reabilitação do cais da Ribeira Brava’.

Pela obra, que devem realizar em 300 dias, sensivelmente dez meses, as empresas vão facturar 1,6 milhões de euros acrescidos de IVA.

Apesar de o contrato entre a APRAM e as duas empresas ter sido formalizado no dia 23 deste mês, os prazos começam a contar depois da obtenção do visto do Tribunal de Contas, o que é aguardado.

A APRAM conta investir cerca de 17 milhões de euros, neste ano, nos portos da região. O investimento de maior monta será o do Porto do Funcjhal, em especial o da recarga do manto de protecção da Pontinha, já adjudicado à ETERMAR por 4,4 milhões de euros.

Fora do Funchal, estão previstos, além de na Ribeira Brava, a requalificação do cais de Machico e a do da Ponta do Sol.

Também o Porto Santo contará com um investimento a rondar os 500 mil euros.

No final de Dezembro de 2018, ai DIÁRIO, a APRAM explicava: “A estratégia é que até ao fim do mandato haja uma grande reabilitação das infra-estruturas portuárias da Madeira, onde se incluem cais, edifícios, terraplenos e equipamentos.”