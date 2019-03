Graffiti de homenagem ao padre João Caetano será eliminado da Ponta do Sol

O grafitti de homenagem ao padre João Caetano, localizado à entrada do cais da Ponta do Sol, será eliminado. A decisão foi aprovada esta tarde, em reunião de Câmara, através de uma proposta do CDS.

De acordo com nota emitida pelo partido, os votos favoráveis foram do CDS e do PS e o PSD optou pela abstenção. A proposta, apresentada pela vereadora do CDS Sara Madalena, diz que “o núcleo histórico da Vila da Ponta do Sol é o seu verdadeiro ‘ex-libris’”, e que “nos últimos anos os espaços públicos foram sobejamente ocupados por manifestações de arte urbana”, com “impacto visual generalizado”.

O CDS refere que, neste caso em concreto, “o graffiti, em tons pretos, austeros, desproporcionais e completamente desadequados, sobranceiro à praia, zona de excelência de lazer” recolhia “opiniões negativas” pelo que foi deliberada a sua eliminação, até ao próximo verão”.