Governo Regional e UMa reforçam acordo de cooperação no âmbito do Curso de Medicina

O Governo Regional vai reforçar o acordo de cooperação que tem com a Universidade da Madeira para ministrar o ciclo básico do Curso de Medicina na Madeira. O protocolo adicional, a ser assinado amanhã, dia 11 de Novembro, pelas 12 horas, na reitoria da Universidade da Madeira (UMa), visa criar as condições necessárias à consolidação do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina (CBMIM) e a sua extensão ao 3.º ano do Mestrado Integrado em Medicina (MIM), na UMa, e contarácom a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque,

De acordo com a nota da presidência do Governo, o protocolo prevê o apoio do Governo, a partir de 2019 e durante cinco anos com vista à concretização das condições, nomeadamente em termos de recursos docentes e equipamentos, necessárias à viabilização da referida extensão do CBMIM ao 3.º ano do MIM, através dos mecanismos legais necessários, designadamente mediante a inscrição na proposta de Orçamento Regional de 2019 de uma verba de 120.000 euros e de 200.000 euros em cada um dos quatro anos seguintes, num esforço financeiro global de 920 mil euros.

No acordo, assegura-se que o SESARAM permitirá que os seus médicos possam colaborar na UMa, em regime de acumulação, nos termos legais. E ainda se estipula que a universidade poderá utilizar o Centro de Simulação Clínica, no âmbito das suas formações, em moldes a acordar.

Recorde-se que o CBMIM, que é ministrado em associação pedagógica com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, foi criado em 2004, concretizando um interesse estratégico do Governo Regional da Madeira, assente em três objetivos principais: maior equidade no acesso ao ensino superior na área da Medicina por parte dos alunos da Região; maior capacidade de atração de médicos para o SESARAM, após a conclusão do Mestrado; e a criação de sinergias em termos de formação e investigação entre o Hospital Central do Funchal e a UMa.

Um curso que tem tido uma grande aceitação e opiniões bastante positivas dos profissionais do sector, abrindo-se assim a porta, ao final de 14 anos, à consolidação e desenvolvimento do projeto, quer pelo aprofundamento das relações pedagógicas e científica entre a UMa e a FMUL, quer pelo reforço do corpo docente da universidade na área da saúde, incluindo a criação de um corpo docente médico próprio, quer ainda por uma maior interação entre o HCF e a UMa, agora potenciada pela existência do Centro de Simulação Clínica da Madeira.