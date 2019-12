Governo Regional e Horários do Funchal criam bilhete especial para a ‘Noite do Mercado’

O Governo Regional através da Horários do Funchal – Transportes Públicos S.A., à imagem do ano passado e por iniciativa própria, criou um bilhete especial para a noite do dia 23 de Dezembro, ‘Noite do Mercado’, numa iniciativa denominada ‘Este Ano Vamos Juntos’.

O bilhete com um valor especial, de apenas 2 euros, é válido para duas viagens, que permitirá aos interessados viajarem no período horário compreendido entre as 18 horas, do dia 23 de Dezembro, e as 08 horas, do dia 24 de Dezembro, no horário normal das carreiras do serviço urbano. Excepcionalmente, haverá extensão do horário da carreira 02, até às 02 horas. As crianças até aos 12 anos inclusive, viajarão gratuitamente.

O Governo Regional e a Horários do Funchal pretendem com esta iniciativa promover a utilização do transporte público como a melhor alternativa de deslocação de e para a baixa da cidade, da forma mais segura e económica. Assim propõem-se a eliminar os contratempos que advém do uso do transporte individual, tais como o trânsito, falta de estacionamento e risco de acidentes rodoviários.

Ainda no âmbito deste evento será promovido um passatempo, entre todos os que adquirirem este o bilhete especial, cujo prémio será um Samsung S10 Plus.

Os bilhetes serão adquiridos apenas a bordo dos autocarros.

Este passatempo será divulgado nas redes sociais da Horários do Funchal, Facebook e Instagram. O regulamento do passatempo poderá ser consultado no microsite criado para o feito, disponível em http://www.horariosdofunchal.pt/EsteAnoVamosJuntos/.