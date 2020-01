Bom dia! O Governo Regional da Madeira já procedeu, nos primeiros passos desta legislatura, a 250 nomeações.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que o número de assessores e especialistas nos gabinetes dos membros do executivo não pára de aumentar desde a tomada de posse. A Administração pública está repleta de dirigentes da confiança política do PSD e do CDS. Uma matéria que poderá ser vislumbrada nas páginas 2 e 3 do seu matutino.

Eis os restantes temas de primeira página:

Mais ‘fama’ do que proveito

Vitória do Marítimo escapou nos descontos, numa partida que exigiu algum trabalho ao árbitro. Verde-rubros não foram felizes e o empate (1-1) acabou por saber a pouco. Já o Nacional fecha a primeira volta com uma derrota na casa do último classificado;

Carmo Caldeira afasta-se da direcção clínica

Médica vai regressar, em exclusivo, à actividade cirúrgica e pede serenidade na área da saúde. Já Filipa Fernandes Rodrigues foi indicada para o Conselho de Administração do SESARAM;

131 mil visitaram museus da Região em 2019 e Espécies infestantes são a principal ameaça à Laurissilva são outros assuntos que merecem também o devido destaque nesta edição.

