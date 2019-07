Governo Regional concede tolerância de ponto a 2 de Agosto pelo Rali Vinho Madeira

O Governo Regional vai conceder tolerância de ponto, no dia 2 de Agosto, nos Serviços do Governo Regional, Institutos e Empresas sob a sua tutela, para que “a população acompanhe e participe na festa popular, que é o Rali Vinho Madeira, contribuindo, também, desta forma, para a dinamização da economia local. A decisão foi tomada na habitual reunião de Governo, que se realizou esta tarde, na Quinta Vigia.

Na reunião de Conselho de Governo, ficou decidido que, através do Instituto de Segurança Social, serão entregues mais de 453 mil euros em apoios a diversas instituições de solidariedade e apoio social. Associação de Solidariedade Social Pérola, Centro Social e Paroquial de Santo António e a Casa do Voluntário vão receber 51.934,32 euros, 8.703,34 euros e 393.014,20 euros, respectivamente.

Pedro Ramos foi o porta-voz desta reunião, tendo indicado que ficou ainda decidido a celebração de um contrato-programa, no valor de 5.449.708,52 euros, com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, para “reforço e recuperação do sistema de regadio, com o objectivo de continuar a poupar e gerir eficientemente o bem essencial, a água”.

A Associação de Agricultores da Madeira vai receber 45.000 euros e a Associação Grupo Cultural Flores de Maio receberá 15 mil euros para comparticipar o ‘Festival Apanha da Cana’.

Por outro lado, foram emitidos louvores públicos aos atletas Carlos Nóbrega e Diogo Nóbrega, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, Francisco Luís e Ricardo Melim, do Clube Naval do Funchal, Iolanda Henriques, do Clube Futebol Andorinha e João Marote, do Ludens Clube de Machico.

Outras deliberações:

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo de São Martinho, tendo em vista a prossecução do evento “2.ª Mostra Regional do Bordado Madeira”, atribuindo, para o efeito, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de 7.500,00 euros.

- Autorizar o pagamento de indemnizações ao convencionado “Empresas Agrícolas a Indemnizar – Cultura da Cana-de-Açúcar”, no valor de 1.510,58 euros.

- Mandatar o Secretário Regional de Agricultura e Pescas para, em representação da Região Autónoma da Madeira, participar na Assembleia Geral Universal da Sociedade Comercial denominada “Gesba – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.”

- Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação Orfeão Madeirense, tendo em vista a realização de um ciclo de dez concertos de música coral em diversas localidades e concelhos da Região, incluindo dois na ilha de Porto Santo, em 2019, atribuindo, para o efeito, uma comparticipação financeira que não excederá os 10.000,00 euros.

- Autorizar a celebração de protocolos de desenvolvimento e cooperação cultural com a associação Banda Filarmónica do Caniço e Eiras e com associação Banda Recreio Camponês, tendo em vista a produção e realização de catorze concertos de música filarmónica, sete no concelho

de Santa Cruz e sete nos concelhos de Câmara de Lobos e Ponta do Sol, em 2019, atribuindo, para o efeito, a cada uma das associações, uma comparticipação financeira que não excederá os €5.000,00.