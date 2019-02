Governo Regional atribui espaço para nova sede do SINAPOL na Madeira

O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) terá a sua nova sede instalada no Conjunto Habitacional de Santo Amaro, freguesia de Santo António, no concelho do Funchal. Uma realidade que acontece após o Sindicato ter solicitado um espaço à Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM) para funcionamento da Delegação Regional na Madeira.

A IHM, tutelada pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, já tinha anunciado, publicamente, que estava em contacto com a SINAPOL para esse efeito. E, depois de ter sido deliberada a autorização da entrega do espaço não habitacional em reunião plenária do Conselho de Governo, esta semana concretizou-se a assinatura dos contratos de arrendamento entre Vânia Jesus, presidente da IHM, e Armando Ferreira, presidente do SINAPOL.

A presidente da IHM, Vânia Jesus, realçou a importância da contínua colaboração do Governo Regional em atribuir espaços a diversas entidades e instituições que, estando localizadas nas frações dos conjuntos habitacionais que gere, proporcionam uma maior envolvência e trabalho em parceria com a comunidade local, para além de que a entrega destes espaços potencia novas centralidades de serviços de interesse público nos bairros sociais.

Na ocasião, o presidente do SINAPOL, Armando Ferreira, sublinhou a importância desta instalação para o funcionamento diário da Delegação Sindical na Madeira, e que, sendo um espaço frequentado por profissionais da Polícia de Segurança Pública, pretende colaborar com a IHM para que a presença dos mesmos tenha o efeito dissuasor da criminalidade local.

Aliás, Armando Ferreira deu como exemplo o funcionamento da Delegação Regional da Zona Norte da SINAPOL, integrada num bairro problemático em Matosinhos, desde 2007, que contribuiu positivamente para que alguns comportamentos desviantes fossem minorados.

Feita a outorga dos contratos, o SINAPOL irá agora adequar o espaço com equipamentos, para que seja efectuada, em breve, a inauguração de abertura oficial por parte do Governo Regional.

Recorde-se que no CH Santo Amaro já foram atribuídos pelo Governo Regional mais de 40 espaços não habitacionais, através da IHM.

E, para além da atribuição efetuada ao SINAPOL, existirão outros novos espaços para atribuição a outras entidades, também neste local, sempre em prol da comunidade e dos moradores do bairro.