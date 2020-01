O Governo Regional aprovou, esta tarde, um voto de louvor ao engenheiro Duarte Nuno Fraga Gomes Ferreira, no momento da sua aposentação. O executivo madeirense quer dar público testemunho e reconhecimento “pelo seu contributo decisivo na obra de ampliação do hoje denominado Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, e pelo excepcional trabalho desenvolvido, dos quais resultou considerável prestígio para os Aeroportos da Madeira e do Porto Santo, para a Região e para o País”.

No Conselho de Governo realizado na Quinta Vigia, ficou ainda autorizado o arrendamento à PATRIRAM, do prédio urbano na Rua da Carreira números 41, 43, 45 e 47 e Avenida Zarco, freguesia da Sé, município do Funchal, onde está instalado o “Museu de Fotografia da Madeira.

Também à PATRIRAM, foi autorizado o arrendamento do prédio situado na Rua da Carreira n.ºs 107 e 109, freguesia da Sé, município do Funchal, destinado à instalação e funcionamento da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Por fim, ficou determinado que “no contexto de implementação da REDE para Unidades De Longa Duração e Manutenção, é fixado um período de transição com duração máxima de 180 dias, que se inicia na data de assinatura do contrato-programa de adesão à REDE, sempre que se constate a sua necessidade para a devida adequação das Unidades”.