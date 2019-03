Governo Regional apoia ‘Exposição Regional da Anona’ no Faial com 17 mil euros

O Governo Regional decidiu, esta tarde, aprovar a celebração de contratos-programa para a realização da ‘28.ª Exposição Regional da Anona’’, que se realiza no Faial. Para tal, a Casa do Povo do Faial vai receber uma comparticipação financeira de 17.000 euros.

Na reunião de Conselho de Governo decidiu-se ainda ratificar a primeira revisão do Plano Director Municipal de Câmara de Lobos. A versão final foi aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada a 28 de fevereiro de 2019. “Para tal, o Governo Regional teve em conta que a Assembleia Municipal de Câmara de Lobos aprovou, por unanimidade, em sessão ordinária realizada a 28 de fevereiro de 2019, a versão final da 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Câmara de Lobos”, explica o executivo madeirense.

Outras resoluções:

- Autorizar a aquisição, pelo valor global de 221.575,26 euros, de parcela de terreno necessária à “Construção do Novo Hospital do Funchal”.

- Autorizar a cessão, a título precário e gratuito, à “Associação Companhia Contigo Teatro”, de um espaço localizado no rés-do-chão do “Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt”, localizado à Rua Latino Coelho, com os n.ºs 55 a 67, no Funchal.