Governo Regional apoia Aldeia da Paz com 300 mil euros anuais

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visitou esta manhã a Fundação Aldeia da Paz, em Machico. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, acompanhou a visita à instituição de solidariedade social, pertencente à Diocese.

Na ocasião, Rita Andrade cumprimentou a nova direcção, encabeçada por João Carlos Vasconcelos Spínola, e revelou que em Março de 2019 estavam acolhidos no Lar de Infância e Juventude (LIJ) 17 crianças (jovens do sexo masculino com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos).

A secretária regional reiterou ainda apoio do Governo Regional, que se consubstancia em cerca de 300 mil euros anuais, a esta “instituição de grande relevância” regional.

A Fundação Aldeia da Paz tem como objectivos acolher, educar e formar crianças e jovens com necessidade de protecção familiar, promovendo um espirito de integração comunitária, além de proteger as pessoas mais pobres e desfavorecidas ou atingidas por calamidades.

O LIJ é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento de crianças e jovens em situação de perigo, de duração superior a 6 meses, com base na aplicação de medida de promoção e protecção decretada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens ou pelo Tribunal competente.