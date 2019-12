Governo quer comprar Sociedade de Desenvolvimento da Madeira ao Grupo Pestana

Bom dia! O Governo Regional quer comprar a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) ao Grupo Pestana. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado explica que a resolução que vai permitir avançar, no início de 2020, com os estudos sobre a viabilidade da aquisição da concessionária do Centro Internacional de Negócios (CINM) já foi aprovada.

Eis os restantes destaques de primeira página do DIÁRIO:

‘São Silvestre’ bate recorde com 4.398 inscritos’

Volta à Cidade do Funchal de 2019 vai juntar, este sábado, atletas de 33 nacionalidades, num dia em que damos a conhecer o dorsal número um, que realizou a primeira prova em 1979;

‘Cristiano Ronaldo’ recebe hoje 89 movimentos’

Oito deles são voos extra da Operação Especial de Natal e Ano Novo. O tempo de Verão promete continuar nos próximos dias;

‘Roteiro para um réveillon memorável’

DIÁRIO apresenta propostas de festas para a passagem de ano numa edição em que recordamos o facto do fogo-de-artifício já ter colocado a Madeira no ‘Guinness’, numa tradição que terá tido início em 1866;

‘+Visão já chegou a 111 pensionistas’

