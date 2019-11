Governo prepara ‘Mercadinho de Natal’ com 50 ‘casinhas’

O Conselho do Governo, reunido em plenário, nesta quinta-feira, 28 de Novembro, aprovou entre outras resolução a medida de restrição que permite que seja o Governo Regional a decidir sobre o espaço do ‘Mercadinho de Natal’ do Funchal (entre a Sé e a Rotunda do Infante), sem prejuízo das esplanadas e quiosques ali existentes, conforme já havia avançado o DIÁRIO.

Esta resolução funcionará até o dia 31 de Janeiro de 2020.

O ‘Mercadinho de Natal’, cujos preparativos para a abertura no próximo domingo estão a ser ultimados, contará com mais 30 ‘casinhas’ instaladas na Praça do Povo, confirmou o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.

A decisão decorre do “elevado número de pedidos” (mais de 80) para participar no dito mercado e tem como objectivo “criar um corredor de animação até ao Cais 8”, onde estará localizada animação destinada a crianças e adultos, sustentou o governante, acrescentando que a selecção dos participantes já está feita.