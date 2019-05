Governo entrega aos BVM veículo-tanque táctico para combate a incêndios florestais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 23 de Maio, pelas 12 horas, na sede dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), à cerimónia de entrega, àquela corporação, de um veículo-tanque tático para combate a incêndios florestais.

Lembre-se que o Governo Regional, através do Serviço Regional de Protecção Civil, adquiriu duas viaturas VTTF, com vista ao reforço do seu dispositivo técnico e operacional.

Trata-se de um investimento cofinanciado pelo POSEUR, num total de, incluindo IVA, de 429.762 euros. Cada viatura custa 214.881 euros.

Com esta entrega, o Governo Regional reforça o dispositivo de resposta regional, dotando os respectivos Corpos de Bombeiros de veículos-tanque táticos para combate a incêndios florestais, numa medida que vai agilizar e tornar ainda mais eficaz esse mesmo combate.

Recorde-se ainda que o outro VTTF já foi entregue a três de Maio, à Corporação dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.