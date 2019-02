Governo da Madeira injecta 29 milhões de euros em quatro sociedades de desenvolvimento

O Governo Regional da Madeira decidiu injectar 29 milhões de euros em quatro sociedades de desenvolvimento, argumentando que “qualquer accionista pode, nos termos legalmente estabelecidos, fazer os empréstimos à sociedade de que esta careça”.

Em quatro resoluções hoje publicadas, em suplemento no Jornal Oficial da Região, com data do último Conselho de Governo realizado no dia 14 de fevereiro, mas da qual não foi dada conhecimento à comunicação social, o executivo liderado por Miguel Albuquerque decidiu a injecção de capital em quatro sociedades de desenvolvimento.

O Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, argumenta que os 29 milhões de euros injectados nas sociedades podem ser feitos por “qualquer accionista” nos termos legalmente estabelecidos, sendo que a região é a única accionista das ditas sociedades.

De acordo com as resoluções, a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira é injectada com 5.402.360 euros, a Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira fica com o valor de 10.751.604 euros.

Já a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo tem uma injecção de 4.035.393 euros e a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento 8.862.335 euros

No total, são injectados nas quatro sociedades de desenvolvimento 29.051.392,00 euros.