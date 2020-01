Governo cria grupo de trabalho para estudar transferências para as autarquias

O Governo Regional criou um grupo de trabalho que terá por missão a adaptação à região da legislação nacional que transfere competências para as autarquias.

Pedro Ramos, porta-voz da reunião do governo, lembrou que está em causa a garantia de financiamentos das competências que venham a ser transferidas.

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil também destacou o louvor do governo ao médico José Velosa, um madeirense nascido no Porto Santo, que se aposentou depois de uma longa carreira de investigação, docência universitária na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e articulação entre o Serviço Regional de Saúde e os serviços do continente.