Galeria espaçomar celebrou 6.º aniversário

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, esteve presente, esta manhã, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, para o 6º aniversário da Galeria espaçomar, onde se prestou também uma homenagem ao professor/escritor António Castro.

Idalina Perestrelo, endereçou, na ocasião, “os Parabéns à galeria espaçomar pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo destes anos, saliento que este espaço tem acolhido e apoiado diversas exposições de artistas regionais, numa prova relevante do empenho em dinamizar a cultura da nossa cidade”.

Um dos pontos de destaque das celebrações foi o descerramento de uma placa de homenagem a António Castro, professor, escritor e poeta, que faleceu no passado mês de junho, “foi um homem dos livros, da leitura, da escrita, era presença assídua na nossa Feira do Livro do Funchal, onde alegremente falava e contava as suas histórias, notava-se o amor que dedicava em tudo o que fazia. A sua obra e as memórias não se apagam, foi essa a marca que deixou, na nossa sociedade e na nossa cultura, e esta homenagem é um bom exemplo disso”.