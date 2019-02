Gado abatido aumenta, enquanto a avicultura e a pesca registaram redução na Madeira em 2018

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou, esta sexta-feira, dados sobre a avicultura, pecuária e pesca, referentes ao ano de 2018. De destacar, um aumento do gado abatido face ao ano anterior. Inversamente, a avicultura e a pesca registaram uma redução na Madeira, em 2018.

De acordo com os dados da DREM, o abate de gado totalizou 955,0 toneladas, aumentando 4,1% face ao ano precedente. Este acréscimo foi observado tanto nos suínos abatidos, como nos bovinos (+4,2%, em ambos os casos). Registe-se que a espécie que mais contribuiu para o total de gado abatido foi a raça bovina (92,9% do total).

No que toca à produção de ovos, esta não ultrapassou os 18,3 milhões de unidades em 2018, diminuindo 24,4% face ao ano anterior. Tendência semelhante foi registada no abate de frango, cujo volume rondou as 3,1 mil toneladas em 2018, uma redução de 6,7% face a 2017.

No domínio da pesca, no ano de 2018 observaram-se reduções face ao ano precedente, que foi caracterizado por valores muito elevados de captura e respectivo montante de primeira venda. Assim, a quantidade capturada de pescado diminuiu 5,9%, cifrando-se o total anual em 7,5 mil toneladas.

O valor de primeira venda decresceu 13,1%, com o acumulado anual a atingir os 18,8 milhões de euros, que é o segundo registo histórico mais elevado, desde o início da série publicada. A evolução verificada em 2018 resultou fundamentalmente do decréscimo nas capturas de atum e similares (-9,1%) e do chicharro (-23,5%).

O atum e similares, ainda assim, foi a espécie mais abundante em 2018, atingindo as 4,7 mil toneladas (62,3% do total de pesca descarregada). A segunda espécie mais capturada foi a do peixe-espada preto, atingindo um total de 2,2 mil toneladas em 2018 (+1,7% que em 2017). Em termos de receita na primeira venda, o atum e similares registou um decréscimo de 30,0% face a 2017, totalizando 8,8 milhões de euros, enquanto o peixe-espada preto aumentou 7,2% para um valor de 8,2 milhões de euros.

Em 2018, o preço médio anual do pescado descarregado na primeira venda foi de 2,50 euros (2,71 euros em 2017), atingindo no caso do atum e similares os 1,89 euros (2,45 euros em 2017) e no do peixe espada-preto os 3,72 euros (3,53 euros em 2017).