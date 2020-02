Funchal tem nova intervenção de arte urbana no Campo da Barca

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, inaugurou, esta tarde, a nova intervenção de arte urbana no túnel municipal do Campo da Barca da autoria do artista Marco Fagundes. O projeto é da Associação Wamãe apoiado pelo Município no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal.

Miguel Silva Gouveia, salientou, na ocasião que “esta intervenção vem no sentido de continuarmos a aproveitar o espaço público para manifestações culturais, dando outro colorido à cidade, e esperamos que este exemplo possa replicar e inspirar outros criadores a fazerem da cidade uma galeria de arte urbana, pois acreditamos que estas expressões estéticas no espaço público fortalecem a dinamização do Funchal e a nossa identidade”.

O Presidente concluiu que esta é uma boa forma de “potenciar e dar palco aos nossos artistas e ao talento regional, com a particularidade que com esta intervenção do Marco conseguimos também uma integração com um aspeto de inclusão social muito vincado, onde conseguimos contar com a participação de crianças do estabelecimento Vila Mar, e de utentes de outros projetos sociais, o que acrescenta valor a esta intervenção”.

Esta nova obra é da autoria do artista Marco Fagundes, e fica situada na zona do Campo da Barca, nomeadamente no respetivo túnel municipal, junto ao Mural da Baleia, de Marcos Milewski. Foi uma intervenção apoiada pelo Município do Funchal no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal, numa colaboração com a Associação Wamãe.