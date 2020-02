Funchal registou segunda noite tropical em pleno mês de Fevereiro

Pela segunda vez este mês de Fevereiro, a última noite foi tropical no Funchal, onde a temperatura mínima do ar não baixou dos 21,6 graus celsius no Observatório e 21,7 graus no Lido.

Estações meteorológicas que ao início desta quente madrugada em pleno Inverno viram as temperaturas subir até aos 24,7 graus no Lido e 24,3 graus no Observatório.

Além do Funchal outras localidades na costa Sul da Madeira registaram também temperaturas tropicais (acima dos 20 graus) nesta última madrugada, casos do Lugar de Baixo (24,3ºC), Quinta Grande (22,0ºC), Ponta do Pargo (21,3ºC) e Monte (20,6ºC), que só não se concretizou em pleno o efeito tropical porque entretanto vieram a ‘arrefecer’ ao ponto das mínimas terem ficado abaixo dos 20 graus.

Já esta manhã, pelas 9 horas, a temperatura máxima do ar mais alta marcava 24,7 graus, registada no Lido.

Ontem o valor mais alto da temperatura foram 28,1 graus, sentidos no Sítio do Lugar de Baixo, Freguesia e Concelho da Ponta do Sol.