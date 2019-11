Funchal recebe colóquio sobre universidades seniores

Nos próximos dias 28 e 29 de Novembro, o Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira abre portas ao VIII Colóquio ‘Olhares sobre o Envelhecimento’.

Esta sessão de esclarecimento, a decorrer entre as 14 e as 16 horas, contará com a presença de Luis Jacob, presidente da RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade), entidade coordenadora das universidades seniores (US) em Portugal.

Na ocasião serão abordados temas como: as actividades da RUTIS e das universidades seniores em Portugal, os seguros e cartões de alunos, direitos e deveres do voluntariado, obrigações fiscais e legais das US, medidas de apoio, entre outros assuntos.

De referir que a RUTIS tem actualmente mais de 320 universidades seniores registadas com mais de 45 mil alunos e 7 mil professores voluntários em todo o pais.