Funchal recebe amanhã iniciativa do Santander ‘Mais próximo das Regiões’

A BOX Santander Advance Empresas estará, a partir de amanhã, 26 de Junho, na Madeira, na Praça do Município. De quarta a sexta-feira, a iniciativa do Santander ‘Mais Próximo das Regiões’, traz ao Funchal vários especialistas que se juntarão a empresários, gestores, académicos e associações da Região Autónoma da Madeira.

No arranque do evento, marcado para amanhã, às 10 horas, haverá ‘Conversas Soltas’, com a presença do Governo Regional, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, empresários, associações e académicos regionais para abordar o tema ‘Madeira em Perspectiva’.

Durante os três dias, os empresários e outros visitantes do espaço poderão participar ainda em momentos de ‘networking’ e assistir a várias apresentações e workshops. Em debate estarão temas como o digital nas empresas, novas tendências, reabilitação urbana, turismo, empreendedorismo, negócio internacional e literacia financeira.

Com esta iniciativa de proximidade que passará por todas s regiões portuguesas, o Santander Advance pretende evidenciar o dinamismo económico e o potencial de cada região, criar oportunidades para trocas de ideias, mostrar os casos de sucesso das regiões e abordar temas fulcrais como formação, digitalização, internacionalização, competitividade, entre outros.

As sessões são gratuitas, sendo obrigatório efectuar um registo devido ao limite de lugares.

Programa

26 de Junho

Conversas Soltas | Madeira em Perspectiva

Debate | Negócio Internacional e Fundos Comunitários

Debate | Sectores Estratégicos

Apresentação | Literacia Financeira

27 de Junho

Workshop | Empreendedorismo na Ilha da Madeira

Debate | Reabilitação Urbana

Workshop | Negócio e Inovação na Era Digital

Debate | Formação e Mercado de Trabalho

28 de Junho

Debate | O crescimento do Turismo na Ilha da Madeira

Mostra de Produtos Regionais

Encerramento Institucional