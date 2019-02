Funchal reafirma compromisso de lutar contra a desigualdade, a pobreza e a exclusão

Madalena Nunes, vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social no Município do Funchal, esteve presente ontem na primeira acção de formação sobre a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), que decorreu no Centro de Estudos de História do Atlântico.

A sessão foi organizada pela Rede Europeia Anti-Pobreza – Núcleo da Região Autónoma da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e abordou os princípios, a missão e as orientações estratégicas previstas no plano de acção em causa, com vista à integração de pessoas em situação de sem-abrigo.

Madalena Nunes evidenciou, na ocasião, a importância de “reunir os profissionais da área social, associações e demais entidades, num debate honesto sobre a realidade das pessoas sem-abrigo na Região. O evento apresenta também uma dimensão formativa importantíssima, de qualificação dos agentes que colaboram na área social, através da abordagem de novas metodologias de intervenção integrada”, salientou.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal celebrou, no passado mês de Junho, um protocolo com a Rede Europeia Anti-Pobreza, “uma colaboração estrutural, que tem contribuído para dar substância técnica às políticas sociais do Município do Funchal. Este é mais um resultado das sinergias que temos procurado promover, no combate à desigualdade, à pobreza e à exclusão, com os quais o atual Executivo continuará comprometido”, frusou a Vereadora, alertando para o facto deste tema ter sido amplamente abordado pelo Município do Funchal ao longo dos últimos anos, quer em conferências públicas, como os eventos ‘Estar Sem-Abrigo’ e ‘Dar Voz’, quer através da celebração de protocolos e concessão de apoios a entidades que trabalham no terreno diariamente, em prol da inclusão social.

As acções de formação no âmbito da ENIPSSA 2017-2023 vão continuar nos próximos meses, estando previstos debates sobre a realidade dos Sem-Abrigo na Madeira, os desafios que se colocam na transição da escola para o mercado, a promoção da qualidade de vida no envelhecimento e, ainda, a pobreza infantojuvenil, com contributos relevantes na área da psicologia, psiquiatria e sociologia, entre outros.