“Funchal, Cidade Florida” premiou 29 jardins e hortas

A vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, que tem o pelouro dos Jardins e Espaços Verdes, entregou esta tarde, na Quinta do Poço, os prémios relativos à 22ª edição do concurso “Funchal, Cidade Florida”.

Idalina Perestrelo começou por congratular os 29 vencedores, bem como todos os restantes participantes, considerando que “este concurso tem como objectivo premiar os munícipes que, à semelhança do trabalho levado a cabo pela Autarquia, contribuem para continuar a fazer do Funchal a Cidade das Flores.”