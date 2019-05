‘Funchal Animal Save’ realiza vigília junto ao Centro de Abate no Santo da Serra

A organização ‘Funchal Animal Save’ prepara na próxima segunda-feira, 27 de Maio, uma vigília no Centro de Abate da Madeira, no Santo da Serra, como forma de protesto pelo abate dos animais.

Entre as 9h e as 13 horas, esta organização pretende alertar não só para os direitos dos animais, mas também para os direitos ambientais, direitos humanos e até os direitos do consumidor.

A Funchal Animal Save pertence a uma rede de grupos de Activismo que conta com mais de 600 grupos pelo mundo inteiro.

Segundo o organizador, Emmanuel Ornelas, a ideia é “testemunhar a chegada dos animais ao matadouro e passar alguns minutos com eles antes da sua morte, sem qualquer intenção de interferir no normal funcionamento do Matadouro e muito menos entrar em conflito com os trabalhadores”.