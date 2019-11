Fórum Madeira já celebra o Natal

Depois da chegada do Pai Natal, a 9 de Novembro, o Fórum Madeira entrou em ‘modo’ Natal, convidando as famílias a viverem esta quadra festiva, através das ofertas ao dispor de miúdos e graúdos.

A chegada do velhinho de barbas brancas contou com centenas de crianças, que desfrutaram de música, malabarismos e muita animação.

Pescar o plástico em excesso na piscina de bolas, colorir desenhos em papel reciclado, tirar fotografias com o Pai Natal na casa montada na Praça Central do Fórum, assim como andar de Mini Comboio, são alguns dos desafios infantis preparados para este ano, com participação totalmente gratuita.