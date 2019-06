Fórum ‘Desafios da Educação Contemporânea’ termina amanhã em Santana

O concelho de Santana será palco amanhã, 8 de Junho, do encerramento do Fórum ‘Desafios da Educação Contemporânea’ que decorre no salão paroquial de Santana, numa organização da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral em parceria com a Associação Santana Cidade Solidária, contando com vários oradores de qualidade, provenientes da Região e do Continente.

O encerramento está marcado para as 13 horas, na Quinta do Furão, numa sessão que contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

O Fórum arrancou hoje em Santana, para abordar a necessidade de implementação de um novo currículo para o ensino básico e secundário, que vem estabelecer regras que concedem mais autonomia às escolas para tomarem decisões que ajudem os alunos a alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Este Fórum visa ainda proporcionar a todos os docentes as competências para aprofundar o processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular, bem como o de uma Educação mais inclusiva.