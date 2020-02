O presidente do Governo Regional ressalvou, esta tarde, a importância da formação profissional. Miguel Albuquerque participou na cerimónia de entrega de diplomas e certificados a 118 formandos do Centro de Formação Profissional da Madeira.

“Durante algum tempo os cursos de Formação Profissional eram olhados com algum preconceito pela sociedade”, apontou Miguel Albuquerque, acrescentando que “isso é uma ideia completamente errada”. “Basta olharmos para os países mais desenvolvidos e industrializados da Europa, onde a formação profissional é preponderante”, ressalvou.

“É a opção correcta para termos um melhor desenvolvimento e as pessoas terem uma melhor integração no mercado de trabalho. É uma opção de modernidade”, assegurou o líder do executivo madeirense.

O programa da cerimónia, que decorreu no auditório do Centro de Formação Profissional da Madeira, no Pico dos Barcelos, incluiu ainda a entrega de certificados de participação e medalhas aos formandos que disputaram o Campeonato Nacional das Profissões – Skills, no passado mês de fevereiro, em Setúbal.

Sara Abreu arrecadou a medalha de prata na profissão de Esteticista, enquanto que João Pereira, Ricardo Fuenmayor e Vítor Gomes foram granjeados com o bronze nas profissões de Cabeleireiro, Serralheiro Civil e Eletricista e Instalações, respectivamente.