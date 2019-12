Fogo-de-artifício obriga a alterações no trânsito no Funchal a partir das 20 horas

Face ao espectáculo de fogo-de-artifício que se realiza esta noite no Funchal para assinalar a entrada em 2020, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que foi necessário proceder a algumas alterações ao trânsito automóvel no concelho do Funchal.

Tome nota das ruas que estarão interditas entre as 20 horas de hoje até às 16h de quarta-feira, 1 de Janeiro de 2020:

- Na Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul e norte), entre a Rotunda Sá Carneiro e a Rua José da Silva Saca, Rua Artur Sousa Pinga, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro, a sul da Ponte do Bazar do Povo, Rua Visconde Anadia, a Sul do Ponte do Mercado, Av, Zarco (troço a Sul da Av. Arriaga) e Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro (a sul da Av. Arriaga, exceto acesso ao parque de estacionamento). Nestes arruamentos será permita a circulação de viaturas afetas ao evento e entidades autorizadas;

- Na Rua Estados Unidos da América, no troço compreendido entre a Avenida do Colégio Militar e a Rua da Levada dos Barreiros, funcionará apenas no sentido ascendente;

- No Caminho das Voltas, entre o Caminho do Meio (Jardim Botânico) e o Largo do Miranda, funcionará apenas no sentido ascendente. O trânsito no Caminho do Meio, entre o Largo do Miranda e o Caminho das Voltas (Jardim Botânico) funcionará apenas no sentido descendente;

- Na Estrada dos Marmeleiros, no troço entre a Estrada do Livramento e o Caminho da Portada de Santo António, funcionará apenas no sentido ascendente;

- Na Estrada da Camacho, troço entre Estrada da Boa Nova e a Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto) funcionará apenas no sentido ascendente (sul/norte), bem como a Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto), funcionará apenas no sentido oesfe/este entre a Estrada da Camacho e a Rua Conde Carvalhal;

- O trânsito ficará igualmente interrompido na Rua 4 de Abril, no troço entre o Largo Charles Conde de Lambert (rotunda) e o Caminho das Virtudes; no Caminho da Casa Velha, troço entre a Rua do Clube da Choupana e o Caminho da Lindinha e na Rua Dr. Fernando José Martins D’Almeida Couto, entre a Travessa Dr, Fernando Martins D’Almeida Couto (junto da Rotundo) e a Rua Professor Fernando Ferreira.

Outras interrupções

- Das 20h às 23h30 do dia 31 de Dezembro e entre a 00h20 e as 02h00 do dia 1 de Janeiro, o

trânsito .na Rua Conde Carvalhal, no troço entre a Estrada da Camacho e a Estrada 204 (Estrada do Aeroporto) funcionará apenas no sentido descendente. Como alternativa deverá ser utilizada a Estrada da Camocha em direçâo à Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto) que para o efeito, funcionará apenas no sentido ascendente;

- Das 23h30 até à 00h30, fica totalmente interrompido o trânsito automóvel na Rua Conde Carvalhal, no troço entre a Estrada da Camacho e o acesso à Via Rápida (sentido Santa Cruz/Funchal). Como allernativa, deverá ser utilizado no sentido ascendente, a Rua Conde Carvalhal em direçâo à Estrada da Camacho’que para o efeito funcionará apenas no sentido ascendente (sul/norte), no troço entre a Rua Conde Carvalhal e a Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto) e em alternativa ao sentido descendente deverá ser utilizado o acesso à Via Rápida a partir da Rua Conde Carvalhal,

Transportes Públicos

As paragens de transporte público alternativas, em funcionamento das 20h00 às 02h00, estarão localizadas no Campo da Barca, Rotunda Santiago Menor, Rua 31 de Janeiro (C.C. Bom Jesus), Av. Calouste Gulbenkian (Ed.2000) e na Av, do Infante (junto à Escola Cristóvão

Colombo).

Estacionamento e táxis

- Das 22 horas do dia 30de Dezembro até às 1h00 de 1 de Janeiro, fica proibido o estacionamento no parque localizado no Caminho do Pilar, junto à saída da Via Rápida, no parque de estacionamento da Estrada Luso Brasileira, sob o viaduto da Via Rápida, no parque localizado na Rua Professor Fernando Ferreira (a sul das Piscinas dos Álamos) e nos parques de estacionamento localizados na Rua Maximiano de Sousa “Max”, Rua Dr. Fernando José Martins D’Almeida Couto e no parque a norte da Estrada da Universidade;

- Das 20h00 do dia 31 às 02h00 do dia 1 de Janeiro, será proibido o estacionamento na Av. Sá Carneiro, Av. do Mar e. das Comunidades Madeirenses e Largo do Lazareto, bem como, serão desactivadas as Praças de Táxis da Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo do Socorro, Largo dos Varadouros e Av. Sá Carneiro;

- Das 23h30 do dia 31à 00h30 do dia 1, será proibido o estacionamento na via pública num raio de 200 metros do Miradouro do Pináculo.

- Das 20h até às 12h do dia 1, será proibido o estacionamento na Rua da Infância, com excepção de viaturas apreendidas e viaturas da Polícia de Segurança Pública. As Interrupções e abertura dos arruamentos ao trânsito serão coordenadas pela Polícia de

Segurança Pública.