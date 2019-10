Fim-de-semana com nuvens e aguaceiros fracos na Madeira

Períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência aguaceiros fracos. É esta a principal previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a ilha da Madeira neste sábado, 12 de Outubro.

Neste início de fim-de-semana cinzento, o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste.

Para domingo, dia 13, as previsões não são animadoras, sendo esperados períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, com vento moderado a forte (20 a 40 km/h) de sudoeste, rodando para noroeste a partir do meio da tarde e tornando-se

fraco (inferior a 15 km/h) na região do Funchal.

Nas terras altas, a intensidade do vento será moderada a forte (30 a 50 km/h) de sudoeste, por vezes com rajadas até 85 km/h, rodando para noroeste a partir do meio da tarde.

Estado do mar para hoje, 12 de Outubro.

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC