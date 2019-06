Festival do Atlântico chega este domingo ao Porto Santo

Neste domingo, dia 30 de Junho, o Festival do Atlântico chega, pela primeira vez, ao Porto Santo, numa extensão inédita deste cartaz que constitui, precisamente, uma das suas maiores novidades, na edição de 2019.

O espectáculo piromusical, a cargo da Empresa Macedos Pirotecnia, realiza-se, pelas 22.30 horas, no cais velho da cidade e vem confirmar, conforme sublinhou a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, aquando do seu anúncio, “a estratégia de requalificação, renovação e descentralização que tem vindo a ser seguida, pelo Governo Regional, em todos os eventos que integram o calendário anual de animação turística do destino Madeira, neste grandioso Festival”.

Já na Madeira e neste sábado, dia 29 de junho, há novo espectáculo piromusical para ver no Molhe da Pontinha, pelas 22h30 horas, também a cargo de Portugal. Um espectáculo piromusical extraconcurso ao qual se segue, pelas 23 horas, na Praça do Povo, a Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Internacional de Fogo-de-artifício do Festival do Atlântico 2019, que este ano teve como concorrentes a Itália, a Polónia e o México.