Feriado na Madeira com algum sol mas períodos de muita nebulosidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira, 20 de Junho, feriado, algum som mas com períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, sobretudo no Funchal.

Estão ainda previstos aguaceiros fracos e pouco frequentes nas vertentes norte e nas zonas montanhosas, mais prováveis até final da manhã. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.

O mar terá ondas de sudoeste inferiores a 1 metro na costa sul. Já na costa norte haverá ondas de noroeste com 1 metro. A temperatura da água do mar será de 20/21ºC.