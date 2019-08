Família do director da SIC viveu “dias incríveis” no Porto Santo

O director de programas da SIC, Daniel Oliveira, a sua mulher, a apresentadora Andreia Rodrigues, e a bebé de ambos passaram cerca de uma semana de férias no Porto Santo e adoraram a experiência. Esta manhã partilharam nas redes sociais um agradecimento à forma como foram recebidos na ‘ilha dourada’ e prometeram voltar.

“Foram dias incríveis os que vivemos no Porto Santo! A primeira viagem de avião da Alice, conhecer um lugar mágico, repleto de estímulos, cheiros novos, novas experiências. Vamos voltar, claro! Já temos saudades! Mas é também tempo de dizer: obrigada!”, refere Andreia Rodrigues na sua página no Instagram. A apresentadora agradeceu especialmente ao pessoal do hotel Pestana Colombos “pela constante disponibilidade e cuidado” e sublinhou que as palavras não eram publicidade, pois “não houve nada em troca”. “Quando se tem um bebé (...) todos os detalhes importam e foi um descanso perceber que estávamos num sítio onde procuravam assegurar tudo, para o bem-estar de todos aqueles que os escolheram, para desfrutar de uns dias de férias em família. Obrigada”, acrescentou.

Neste Verão o Porto Santo foi escolha de férias de outras figuras públicas, da TV e não só, casos dos apresentadores Jorge Gabriel (que tem casa na ilha) e Pedro Fernandes ou da estilista Fátima Lopes.