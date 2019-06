Falta de funcionários complica vida a utentes na Consulta Externa e no Bloco Operatório

A greve dos trabalhadores da Saúde convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais estende-se também à Madeira com o Hospital Dr. Nélio Mendonça a sentir esta manhã a falta de vários profissionais na consulta externa. Segundo relatos de um dos utentes que tinha consulta esta manhã, dezenas de pessoas A greve dos trabalhadores da Saúde convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais estende-se também à Madeira com o Hospital Dr. Nélio Mendonça a sentir esta manhã a falta de vários profissionais pelo menos na consulta externa e também no bloco operatório. Segundo relatos de um dos utentes que tinha consulta esta manhã, dezenas de pessoas esperavam para dar entrada no sistema para se poderem dirigir ao local de consulta programada, mas apenas uma funcionária estava no seu posto a garantir o trabalho que habitualmente é assegurado por um grupo. Relata também a falta de enfermeiro neste serviço.

A greve de hoje abrange todos os trabalhadores, mas é esperado que sejam sobretudo os auxiliares de acção médica e assistentes operacionais a cumprir a paralisação de 24 horas por aumentos salariais, contratação de mais profissionais e também por alterações às carreiras.

Júlio Santiago estava revoltado com a situação, até porque está à espera da consulta de neurocirurgia há cerca de três anos. “Isto hoje vai virar um caos. Normalmente já é, mas hoje vai ficar pior ainda”, desabafou, criticando a direcção do hospital por não salvaguardar os interesses dos utentes.

A direcção do Hospital admite que há algumas salas de operações que estão comprometidas e das seis que deveriam estar a operar, duas estão neste momento em funcionamento revelou a directora, Tomásia Alves. “Neste momento estão duas salas a funcionar em pleno, vamos ver se temos condições de continuar a funcionar com mais alguma sala agora de manhã. Relativamente à consulta externa, são os constrangimentos normais de uma greve de trabalhadores”.

Os serviços mínimos, explicou, não abrangem a Consulta Externa. “É preciso respeitar o direito à greve, nós não nos podemos substituir aos grevistas”, afirmou.