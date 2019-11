Faixa Sul da Via Rápida sem restrições até Janeiro

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas emitiu um comunicado em que anuncia a abertura da faixa sul da Via Rápida no Viveiros.

“A SREI), através da Direção Regional de Estradas (DRE), está a desenvolver trabalhos de consolidação da escarpa sobranceira ao Túnel João Abel de Freitas, o que levou ao encerramento do ramo de saída e faixa sul Ribeira Brava – Caniçal, entre as 21h00 e as 6h00 aos dias de semana. No fim de semana o encerramento ocorria às 21h00 de sábado, mantinha-se todo o domingo e com reabertura às 6h00 de segunda-feira. No decurso dos trabalhos na noite de sexta-feira para sábado, ficaram expostos alguns afloramentos de basalto muito fracturados e alguns aglomerados de blocos misturados em depósitos de vertente, não se conseguindo garantir a sua estabilidade até à hora de abertura ao tráfego, pelo que preventivamente foi mantido encerrado durante todo o fim de semana.

Esta situação obriga a rever todo o planeamento da obra, bem como os tempos necessários à sua execução, sempre com a preocupação de não colocar em causa a segurança dos utentes da Via Rápida e de minimizar os impactos na mobilidade dos cidadãos. Atendendo ao novo enquadramento e à necessidade de rever o planeamento, a SREI/DRE decidiu adiar a intervenção na faixa sul para Janeiro de 2020, salvaguardando a mobilidade das pessoas durante a época de Natal. Deste modo, os horários de abertura e fecho do ramo de saída (sentido Ribeira – Caniçal) mantêm-se conforme oportunamente divulgados, já não havendo qualquer limitação à operação da faixa sul.”