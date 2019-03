Faixa ‘corta-fogo’ nas zonas altas cresce com doações de empresas

A faixa ‘corta-fogo’ que o Governo Regional está a criar nas zonas altas do Funchal tem crescido nos últimos meses e já soma 640 hectares. Os terrenos, no valor de um milhão de euros, foram doados por grandes empresas à Região, permitindo o aumento a área de protecção do Funchal. Esta é a notícia que faz manchete na edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque ilustra o desaire do Nacional, que ontem foi novamente goleado (5-1), desta vez frente ao Portimonense. A pior defesa do campeonato perdeu também três jogadores para o próximo jogo, por razões disciplinares.

A falta do visto do Tribunal de Contas que está a empatar a descida do preço dos passes nos transportes públicos, a ‘carta branca’ que a líder nacional do CDS deu à estrutura regional para possíveis alianças eleitorais, a revolução que o município de Santana prepara na iluminação pública e a apresentação oficial da candidata socialista ao Parlamento Europeu na quarta-feira são outras notícias em destaque na primeira página.