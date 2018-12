Fábrica Mel-de-Cana do Ribeiro Seco apresenta amanhã cerveja inspirada no Bolo de Mel

A Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Seco apresenta amanhã, 6 de Dezembro, no bar Fugacidade, uma ‘Imperial Stout’ inspirada no tradicional bolo de mel feita em conjunto com a cervejeira lisboeta ‘Dois Corvos’, representada em solo madeirense pelos jovens ‘Vilhoa Craft Beer Dealers’.

Com uma base quase negra e encorpada, a cerveja foi ‘condimentada’ com muitas especiarias igualmente usadas no afamado bolo. Crê-se que a adição de mel-de-cana do Engenho do Ribeiro Seco contribuiu não só para uma aproximação dos sabores, como também ao aumento substancial da percentagem alcoólica da bebida, sendo, uma autêntica iguaria natalícia. Além dos doces, a cerveja promete ‘medir forças’ com os pratos mais robustos. A experiência é limitada ao stock existente, pelo que se trata de uma criação sazonal.