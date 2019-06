‘Experiment@ International Conference’ decorre no Funchal

A Universidade da Madeira (UMa) acolhe, de 12 a 14 de Junho, a ‘5th [email protected] International Conference’ (EXP. AT´19).

A sessão de abertura está agendada para 09 horas, do dia 12 de Junho, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas, e será presidida pela Vice-Reitora da UMa, Elsa Fernandes. Contará também com a presença do Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, e dos Chairs da conferência, Teresa Restivo, da Universidade do Porto, e Alberto Cardoso, da Universidade de Coimbra.

O evento resulta de uma organização conjunta entre as Universidades do Porto, de Coimbra e da Madeira e tem como objectivo promover a imersão do utilizador em ambientes virtuais recreando a experiência real e permitindo o treino em áreas muito diversificadas.

O primeiro evento ocorreu em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, onde este projeto foi iniciado e depois seguiu-se a Universidade de Coimbra, em 2013, a Universidade dos Açores, Ponta Delgada, em 2015, a Universidade do Algarve, em 2017 e, desta vez, será a Universidade da Madeira.

A série de conferências expat tem procurado, em todos os seus diferentes eventos, a sua integração com a sociedade local em que ela se realiza. Para isso tem procurado criar uma simbiose entre a academia e a sociedade, envolvendo a segunda como palco das actividades da primeira.

Neste contexto, o seu dia de excelência será o dia 13 de Junho, com uma sessão de demonstrações, ao vivo, de trabalhos aceites de entre os propostos pelos variados participantes.