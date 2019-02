Eurodeputada Liliana Rodrigues leva Comissão do Desenvolvimento Regional ao norte do país

Uma delegação da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu (PE) desloca-se, entre amanhã e a próxima sexta-feira, às cidades do Porto e de Braga, com o objectivo de proceder à verificação da aplicação dos fundos europeus nestas regiões, nomeadamente no que respeita a projectos orientados nas áreas da investigação e inovação.

A comitiva visita o norte do país por sugestão da eurodeputada madeirense Liliana Rodrigues, sendo já a sexta vez que a parlamentar leva a Portugal uma delegação do PE.

Na agenda, estão previstos encontros com os Presidentes das Câmaras Municipais do Porto e de Braga, Rui Moreira e Ricardo Rio, respectivamente, e ainda com os representantes dos programas operacionais Norte2020 e Compete2020.

Da agenda de trabalho fazem parte a visita a vários projectos que receberam fundos da UE, como o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e a Bosch Portugal, assim como uma reunião com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com os centros de investigação da Universidade do Minho.

Liliana Rodrigues destaca “a importância de os eurodeputados poderem avaliar a aplicação dos fundos europeus no terreno, contribuindo para a sensibilização em relação ao investimento nas regiões menos desenvolvidas”, assim como a pertinência desta visita, focada nas áreas da investigação e inovação, “quando há pouco tempo conseguimos algumas vitórias importantes na votação do documento sobre o programa europeu destinado a estas vertentes no próximo quadro financeiro plurianual, o Horizonte Europa”, salienta.

No projecto de relatório aprovado em Dezembro do ano passado, em Estrasburgo, ficou assegurado que o Horizonte Europa terá em conta as especificidades das regiões ultraperiféricas e menos desenvolvidas, com o objectivo de garantir a sua participação efectiva e de promover a cooperação entre estas e os países terceiros na sua vizinhança. O programa defende ainda o aumento de parcerias entre as universidades, programas de ligação em rede e doutoramentos, de modo a contribuir para assegurar novos talentos e jovens investigadores.

Esta visita a Portugal será a última missão da Comissão do Desenvolvimento Regional do PE neste mandato. A primeira missão foi a Portugal, nomeadamente à Região Autónoma da Madeira, em 2015, sendo que ambas as visitas foram sugeridas pela eurodeputada madeirense Liliana Rodrigues.